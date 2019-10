Kultusminister Grant Hendrik Tonne besucht Abrahams Kinder

Hoher Besuch in der Kita „Abrahams Kinder“ in Gifhorn: Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne war zu Gast, wie die katholische Pfarrei St. Altfrid mitteilt. Tonne hatte sich in der Vergangenheit deutlich positioniert und sich stark gemacht für den muslimisch-christlichen Kindergarten, der immer wieder in teilweise maßlose Kritik von Rechtspopulisten geraten ist.

„Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich für dieses Projekt einsetzen und damit aufzeigen, dass der interreligiöse Dialog zu einem kraftvollen Ort des gesellschaftlichen Miteinanders werden kann“, so Minister Tonne im Gespräch mit den Erzieherinnen der Kita und Vertretern des Komitees, das der Kita vorsteht. Minister Tonne hat sich zuvor über die Belegung und den Entwicklungsstand der

Kita informiert. „Wir haben im ersten Jahr großartige Erfahrungen gemacht und viel voneinander gelernt“, hebt Linda Minkus, Leiterin der Kita, hervor. Der Minister wünscht sich eine Zusammenfassung der Erfahrungen: „Beschreiben Sie doch einmal den Weg, wie Sie zusammengekommen sind, damit wir diese Erkenntnisse auch anderen Einrichtungen in Niedersachsen zur Verfügung stellen können.“

Die Kita „Abrahams Kinder“ existiert seit August 2018 und ist mittlerweile auf 20 Plätze ausgebaut. „Die Nachfragesituation ist komfortabel, so dass wir uns auch eine Erweiterung hier oder an einem anderen Ort durchaus vorstellen können“, so Martin Wrasmann, Vorsitzender des Komitees.

Hans-Peter Daub, Vorstand der Dachstiftung Diakonie, die der formale Träger der Kita ist, betonte, dass es sehr viel Verbindendes in der Unterschiedlichkeit der beiden Religionen aufgetan hat. red