Dehoga wählt neue Vizepräsidenten in Gifhorner Stadthalle

Die Dehoga hat im Rahmen eines Festabends in der Stadthalle Gifhorn zwei neue Vizepräsidenten gewählt. Birgit Kolb-Binder und Dirk Breuckmann haben die Wahl der Mitglieder für sich entschieden.

Auch der zweite Veranstaltungstag der Dehoga Niedersachsen wurde vom Präsidenten Schröder eröffnet, der sogleich die neue Geschäftsführerin der Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH, Meike Zumbrock vorstellte, die einen Vortrag über die neue strategische Ausrichtung der Gesellschaft hielt, heißt in der Mitteilung. Sie teilte ihre Aufgabenliste auf fünf Themenfelder auf: Qualitätsmanagement, Digitalisierung, Netzwerk Organisation, Kompetenz- und Beratungszentrum auf. Die Qualität im Reiseland sei in der Vergangenheit immer schlecht bewertet worden, heißt es weiter. Nur 8,7 Prozent der Touristen in Niedersachsen kämen aus dem Ausland. Hier belege Niedersachsen Rang 14 von 16. Mit mehr Engagement wolle man sich in Zukunft um die Dänen, Schweizer und Österreicher kümmern und die Märkte in Schweden, Polen, Großbritannien, China, Japan und USA beobachten, um Niedersachsen für diese Länder interessant zu machen.

Vor den anschließenden Wahlen wurde zunächst Vizepräsident Dirk-Jan Warmerdam aus Bad Zwischenahn verabschiedet. Durch Satzungsänderung konnten nun zwei neue Vizepräsidenten gewählt werden. Mit 103 Stimmen wurde Birgit Kolb-Binder aus Bad Zwischenahn zur Nachfolgerin Warmerdams gewählt. Zweiter Vizepräsident wurde Dirk Breuckmann aus Hannover. Zum neuen Vorsitzenden der Fachgruppe Gaststätten wählte die Versammlung Carsten Rohdenburg, Stellvertreter wurde Rudolf Borkowski, Vorsitzender der Fachgruppe wurde Lutz Feldmann. Wiedergewählt wurden auch die vier Kassenprüfer des Verbandes.

Zum Schluss der Delegiertentagung übertrug Frank Lehmann für den Dehoga-Kreisverband Gifhorn die Ausrichtung des Landesverbandstages 2020, der vom 8. bis 10. November in Braunschweig stattfindet, an den Bezirksvorsitzenden Land Braunschweig-Harz , Mathias Harlfinger und den Braunschweiger Stadtverbandsvorsitzenden Bernd Weymann.