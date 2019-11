Besucher kauften die ersten Weihnachtsgeschenke in Gifhorn

So macht Einkaufen Spaß: Ganz entspannt bei sonnigem Wetter durch Gifhorns Fußgängerzone bummeln, hier mal schauen, dort mal eine Jacke anprobieren oder ein Paar Handschuhe kaufen. Tausende nutzten am Sonntag die Gelegenheit in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr hatten die Geschäfte geöffnet. Vor...