Wrestling-Spektakel in Gifhorner Stadthalle

Körper krachen auf die Planken. Imponiergehabe, Aggression, schmerzverzerrte Gesichter, Schreie. Laut war es am Freitagabend in der Stadthalle, denn der Wrestling-Verband WXW (Westside Xtreme Wrestling) war mit seiner „Road to broken Rules“-Tour in der Stadt. Eins gegen eins, zwei gegen zwei,...