Stadt will in Kästorf und Wilsche weiter bauen lassen

Ungeachtet erster mahnender Stimmen zum Neubautempo in Gifhorn legt die Stadtverwaltung die nächsten Siedlungsprojekte auf. Nach den Großquartieren Hohes Feld und Lehmweg Süd in der Kernstadt rücken wieder die Ortsteile in den Blick. So berät der Ortsrat Wilsche am Mittwoch über eine...