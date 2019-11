Die Post in Gamsen schießt

Großformatige, handgeschriebene Plakate in allen Fenstern und der Glastür verkünden es: Der Räumungsverkauf hat begonnen, das kleine Geschäft „Der Wohnladen“ mit Postfiliale und Lottoannahmestelle in Gamsen schließt. Die Kunden waren am Donnerstag erstaunt bis geschockt. Die Inhaberin will das...