Weyhäuser uneins über Weihnachtsbaumanleuchten 2020

Wäre das Weihnachtsbaumanleuchten 2020 in der Dorfmitte als Alternative zum Dorfgemeinschaftshaus denkbar? Um ein Brainstorming dazu hatte die Weyhäuser Kulturausschussvorsitzende Christel Volk (CDU) am Montag die Mitglieder in der Sitzung gebeten. Als Standort schwebte Volk der Bereich vor der...