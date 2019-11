Schlägerei auf Jungschützen-Feier in Wesendorf

Wesendorf. Am 3. November kam es am Rande einer Saisonabschlussfeier zu einer Prügelei, die drei Männer verursacht haben sollen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei, die sich am Rande der Saisonabschlussfeier der Jungschützen in Wesendorf am Sonntag, 3. November, gegen 4 Uhr morgens zugetragen hat. Dort war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Alten Heerstraße gekommen, bei der drei Männer im Alter von 26, 30 und 33 Jahren durch mehrere noch unbekannte Täter verletzt wurden. Einer der Täter sei auf der Feier zuvor schon durch aggressives Verhalten aufgefallen, sodass er vom Sicherheitsdienst einen Platzverweis/Hausverbot erhielt. Einer der Täter soll zwischen 21 und 23 Jahre alt sein, blonde Haare haben, 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer sein und eine schwarze Nike-Jacke getragen haben. Ein weiterer Mann im karierten Hemd habe das gleiche Alter. Der dritte soll südländisch ausgesehen, 1,70 Meter groß und höchstens zwischen 60 und 70 Kilogramm gewogen haben. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wesendorf unter (05376) 97390.