Vom Licht geblendet – Unbekannte bedrohen Gruppe mit Messer

Hankensbüttel. In Hankensbüttel kam es am Wochenende zu einem Vorfall, bei sich zwei junge Männer von einem Licht am Fahrrad provoziert fühlten.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Wochenende in Hankensbüttel, bei dem eine Gruppe junger Leute von zwei Männern mit einem Messer bedroht wurde. Dem Bericht der Polizei zufolge waren am Samstag gegen 3.45 Uhr auf der Uelzener Straße fünf junge Leute, die zumindest ein beleuchtetes Fahrrad bei sich führten, unterwegs. Dort kamen ihnen zwei Männer entgegen, die sich angeblich von der Fahrradlampe geblendet und dadurch provoziert fühlten. Einer der beiden Männer drohte der Gruppe mit einem Messer. Als die Polizei verständigt wurde, verschwanden die Unbekannten in Richtung Molkereistraße. Einer der Täter soll 1,80 Meter groß und von kräftiger oder bulliger Statur gewesen sein. Die Haare waren länger und möglicherweise gegelt. Der andere soll 1,75 Meter groß und schmal gewesen sein. Das Alter der beiden, die Hochdeutsch gesprochen hätten, liegt zwischen 18 und 25 Jahren. Hinweise bitte an die Polizei in Hankensbüttel: (05832) 9777.