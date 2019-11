FC Wedelheine ist erster E-Football-Kreismeister

Eine Fußballkreismeisterschaft in warmen Clubräumen eines Hotels – wie das zusammengeht, konnte man am Freitagabend im Seehotel am Tankumsee live miterleben. Gespielt wurde dort allerdings ums virtuelle Leder, am Computerbildschirm. 32 Teams mit jeweils zwei Spielern trafen sich auf Einladung des Niedersächsischen Fußball-Verbands (NFV) zum kreisweiten E-Football-Wettbewerb an der Spielekonsole. Dabei herrschte zwischen den unzähligen...