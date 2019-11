Gifhorner Quartier soll verdichtet werden

Ein neues 30-Millionen-Bauprojekt könnte in den kommenden Jahren auf die Stadt zukommen. Im Stadtentwicklungsausschuss am Montagabend stellten GWG-Geschäftsführer Andreas Otto und Planer Nobert Behrens die Pläne für eine Verdichtung der Wohnbebauung am Ribbesbütteler Weg/Fuhrenkamp vor. Dort stehen derzeit Mehrfamilienhäuser aus der Nachkriegszeit mit 130 Wohneinheiten auf 5578 Quadratmetern Wohnfläche. Angedacht ist es, die Gebäude,...