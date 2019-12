Mit Tempo 92 durch die Dorfstraße gebrettert

Die Polizei Gifhorn hat Dienstag und Mittwochmorgen Geschwindigkeitskontrollen auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf durchgeführt. Dabei stellte sie insgesamt 14 Tempoverstöße fest, die auch auf das Konto zweier Schulbusse gehen. Acht der betroffenen Autofahrer müssen mit einer Anzeige und Punkten in Flensburg rechnen, drei von ihnen waren sogar so schnell, dass auf sie ein Fahrverbot zu kommt. Am schnellsten war 58-jähriger BMW-Fahrer aus der Samtgemeinde Wesendorf unterwegs, der 92 km/h statt maximal 50 km/h fuhr. Ihn erwarten nun zusätzlich zu Verwaltungsgebühren 400 Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Unrühmlicher Höhepunkt war ein 50-Jähriger, der mit seinem Daimler am Dienstag mit 76 km/h und Mittwoch an der gleichen Stelle mit 90 km/h entlangfuhr. Das zahlt er mit Verwaltungsgebühren, 420 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder