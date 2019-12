Ganztagsschulen in Brome künftig ohne Samtgemeindezuschüsse

Lina Fischer und andere Eltern aus Parsau machen sich Sorgen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung bat sie das Gremium um Hilfe. Der Grund für die Aufregung: Die Samtgemeinde kann angesichts der angespannten Haushaltslage die Ganztagsbetreuung nicht länger (in der Form) bezuschussen wie bislang, muss den Rotstift ansetzen. Die Samtgemeinde hat die Schulen mit Ganztagsangebot daher in einem Schreiben aufgefordert, ihr Konzept für die...