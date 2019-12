Pastor-Bammel-Haus in Brome hat neue Heimleiterin

Das Pastor-Bammel-Haus in Brome hat eine neue Heimleitung. Anne-Kathrin Schulze aus Ehra-Lessien leitet die Flüchtlingsunterkunft in der Schulstraße gegenüber der Grundschule Brome seit 1. November dieses Jahres. Zuvor war sie Assistentin der Heimleitung in der Flüchtlingsunterkunft in Lessien,...