Gifhorn. Eine alkoholisierte Fahrerin fährt beim Abbiegen in Gifhorn ein Kind an und entfernt sich vom Unfallort. Polizisten beobachtet das Ganze.

Betrunkene fährt 13-Jährige in Gifhorn an und flüchtet

Dass die Verkehrskontrollen im Kreis Gifhorn in der Nacht zu Samstag nicht unberechtigt sind, zeigte sich am Samstagnachmittag in Gifhorn. Gegen 16.51 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei einen Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Gifhornerin mit ihrem VW Golf von der Bahnhofstraße in Gifhorn in die Braunschweiger Straße in Richtung Süden abbiegen wollte.

Gifhornerin fährt 13-Jährige an

Hierbei übersah sie ein 13-jähriges Mädchen aus Gifhorn, welches in Begleitung ihrer Eltern die Bahnhofstraße zu Fuß querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen leicht verletzt wurde. Anschließend verließ die 41-Jährige die Unfallstelle, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei stellte die 41-Jährige und stellte bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,41 Promille fest.

Führerschein beschlagnahmt, mehrere Strafverfahren

Den Führerschein der Frau behielten die Beamten direkt, zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Frau wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten müssen.