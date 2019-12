Drei Wohnungseinbrüche im Kreis Gifhorn

Gifhorn. In den Tagen nach Weihnachten waren Einbrecher in Wesendorf, Gamsen und Dannenbüttel aktiv. Beute: Schmuck, Uhren und Bargeld.

Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Gifhorn wurden der Polizei am Wochenende gemeldet. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Einbrüche in Wesendorf und Gamsen

Zunächst drangen Diebe zwischen dem 22. Dezember und dem 28. Dezember in Wesendorf in ein Haus ein. Die Einbrecher kamen durch die Terassentür und entwendeten diversen Goldschmuck.

Am Samstag brachen Diebe ebenfalls die rückwärtige Terassentür eines Hauses in Gamsen auf, die Tat muss sich laut Polizei zwischen 9 und 18 Uhr ereignet haben. Die Beute der Einbrecher: diverser Schmuck und mehrere Uhren.

Fenster in Dannenbüttel aufgehebelt, Polizei sucht nach Zeugen

Ebenfalls am Samstag brachen Unbekannte in Dannenbüttel in der Bergstraße ein rückwärtiges Fenster auf. Zeitpunkt der Tat: Zwischen 14.30 und 22 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume, am Ende fehlte Bargeld und Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden. Telefon: 05371/ 980-0.