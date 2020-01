Straßenausbaubeiträge in Gifhorn: Zeichen stehen auf Kompromiss

Durchstarten heißt es für die Gifhorner Politik gleich zu Jahresbeginn – und Gifhorns Bürger haben schon mal vorgelegt: Mehr als 50 Mitglieder der Anliegerinitiative Gifhorn demonstrierten am Montagnachmittag mit einer Mahnwache am Döpke-Brunnen gegen die von der Stadt erhobenen Straßenausbaubeiträge. Eine Vorentscheidung, wie die Stadt künftig die Anlieger am Straßenausbau beteiligt, könnte am heutigen Dienstagnachmittag in der...