OHG-Fünftklässler lesen in Gifhorner Kita Märchen vor

Es ist schon eine kleine Tradition, dass Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums vor Weihnachten die Kita „Löwenzahn“ in Gifhorn besuchen und dort Märchen vorlesen. Eingebunden ist das Projekt in den Deutschunterricht der fünften Klassen: Märchen stehen auf dem Lehrplan. Und dabei geht es laut Mitteilung nicht nur um das Erfassen dieser Textsorte, sondern auch um das betonte Vorlesen von Märchen. Da sind Kindergartenkinder ein tolles Publikum. Deshalb wandelten kürzlich für etwa anderthalb Stunden Prinzessinnen und Prinzen, Hänsel und Gretel und der böse Wolf durch die Räume der Kita „Löwenzahn“, während die Schüler der Klasse 5.3 in kleinen Gruppen ihre Lieblingsmärchen vortrugen. In verschiedenen Ecken der Gruppenräume sammelten sich die Kinder und lauschten gebannt den älteren Vorlesern. Die Schüler der 5.3 waren begeistert: „Viele Kinder haben richtig gut zugehört, sich die Bilder genau angeschaut und unsere Fragen beantwortet.“ Für Pauline (10 Jahre) war es besonders schön, dass die Kinder hinterher noch mit ihnen gesprochen und gespielt haben. Alles in allem also eine Tradition, die fortgesetzt werden sollte.