Unfallflucht vor Toom-Baumarkt in Gifhorn

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes an der Winkeler Straße in Gifhorn ereignet hat. Zwischen 16 und 16.45 Uhr rammte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken ein neben ihm geparktes Autos, das dabei laut Mitteilung der Polizei nicht unerheblich beschädigt wurde. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen VW Tiguan. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, (05371) 9800, zu melden. red

