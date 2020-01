Stadt Gifhorn soll einen Klima-Manager bekommen

Mehr als sechs Stunden diskutierte, prüfte und rechnete der Finanzausschuss des Rates der Stadt Gifhorn am Donnerstag – doch an 23,5 Millionen Euro Kreisumlage und sinkenden Finanzzuweisungen des Landes kam er nicht vorbei. Da half weder eine optimierte Schätzung der Einkommensteuereinnahmen (plus 600.000 Euro) noch der Verzicht auf Reisen in die Partnerstädte (5000 Euro) oder gar die gestrichenen Zuschüsse für die Gifhorner Chöre...