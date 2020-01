Störung am Bahnübergang Ausbüttel – Stau in beide Richtungen

Aufgrund einer Störung am Bahnübergang in Ausbüttel staut sich am Dienstagmorgen der Verkehr in beide Richtungen – nach Gifhorn und nach Braunschweig – auf mindestens vier Kilometern. Die Bahnschranke lässt sich wohl nicht öffnen. Techniker sind informiert. Die Polizei regelt den Verkehr.

Dauer der Störung ist unklar

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wann die Störung behoben sein wird, ist noch unklar.