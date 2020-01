Leichtbauhalle für Feuerwehr Grassel ist fertig

Die Leichtbauhalle in Grassel, die den Feuerwehrleuten nach dem Brand des Gerätehauses im Juli in Grassel als Provisorium dient, steht. Noch vor Weihnachten, nämlich am 18. Dezember, hatten die Arbeiten zum Aufbau der Halle begonnen, wurden zwischen dem 23. Dezember und dem 12. Januar unterbrochen....