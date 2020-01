Tempokontrollen auf den Straßen im Landkreis Gifhorn

ARCHIV - 13.12.2017, Bayern, Waldsassen: Ein Warndisplay mit der Spiegelschrift "Polizei" ist hinter der deutsch-tschechischen Grenze an der Sonnenblende in einem Zivilfahrzeug der Polizei angebracht. In Bayern ist derzeit fast jede zehnte Stelle bei der Polizei nicht besetzt. (zu dpa "Fast jede Polizeistelle in Bayern ist unbesetzt" vom 26.3.2018). Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++