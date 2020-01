Bokensdorfer Wehr fiebert neuem Gerätehaus entgegen

Das machte Ortsbrandmeister Mathias Deierling während der Jahressitzung der Ortsfeuerwehr Bokensdorf deutlich. Zu den Grundsteinen zähle er den Neubau des Feuerwehrhauses, das gerade hinter dem jetzigen entstehe.

„Auf dem Weg dahin mussten mehrere Hürden überwunden und dabei Lösungswege gefunden werden“, wird der Ortsbrandmeister in der Mitteilung der Wehr zitiert. Er freue sich sehr sagen zu können, dass sich im vergangenen Jahr einiges zum Guten gewendet habe. Das Feuerwehrhaus wachse täglich. Die Planungen für die nächsten Bauabschnitte seien auch schon fertig. „Es wird ein tolles neues Haus für uns alle.“ Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses werde eine weitere Hürde überwunden: „Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs (LF10) hat volle Fahrt aufgenommen. In unserem derzeitigen Feuerwehrhaus hätte es keine Einstellmöglichkeit dafür gegeben.“

Zudem berichtete der Ortsbrandmeister von zwölf Einsätzen in 2019. Das seien gegenüber 31 im Vorjahr 19 Einsätze weniger. Bei sieben Brandeinsätzen, drei Hilfeleistungen und zwei Brandmeldeanlagen seien 190 (Vorjahr 802) Einsatzstunden zusammengekommen. Zu den besonders tragischen Einsätzen habe die Türöffnung eines Hauses gezählt. Dort sei eine gestorbene Person geborgen worden. „Solche Einsätze bleiben für immer im Gedächtnis“, so Deierling.

Die Nachwuchsabteilung bilde mit derzeit 16 Jugendfeuerwehrleuten einen starken Rückhalt innerhalb der Wehr. Die Anzahl der Dienste gab Jugendfeuerwehrwartin Mareike Wehlauer mit 55 an. „In denen leistete die Jugendfeuerwehr 2061 Dienststunden, 589 davon die Betreuer.“ Aktivste des Jahres sei Lisa Marie Wehlauer geworden, die an 52 Diensten teilgenommen habe. Übernommen in den aktiven Dienst wurden Fabian Raffel und Nick-Melvin Bauer. Befördert wurden Mareike Wehlauer (Hauptfeuerwehrfrau), Sebastian Wehlauer (Hauptfeuerwehrmann), Rüdiger Keuneke (1. Hauptfeuerwehrmann), Thomas Steinhauer (Löschmeister).