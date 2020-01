Diebe brechen in Calberlaher Kirchenbüro ein

In das Bürogebäude neben der Kirche Calberlah ist in der Nacht zum vergangenen Dienstag eingebrochen worden. Polizeisprecher Thomas Reuter zufolge hebelten Unbekannte zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, ein Fenster auf, wodurch sie in das Gebäude in der Mittelstraße 15 gelangten. Dort brachen sie eine Bürotür auf und stahlen einen Möbeltresor. Darin befanden sich etwas mehr als 100 Euro Bargeld.

„Die Kollekte vom Sonntag war nicht mehr darin“, ist Pastorin Sina Schumacher froh, „nur Kleinstbeträge.“ Auch seien keine persönlichen Dinge abhanden gekommen.

Der Gesamtschaden, der an Tür und Fenster entstand, wird auf rund 2000 Euro beziffert. Reuter zufolge liegen der Polizei derzeit keinerlei Hinweise auf den oder die Täter vor. Wer etwas Verdächtigtes beobachtet hat, wird daher gebeten, sich bei der Polizei unter (05371) 9800 zu melden.