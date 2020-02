Drei Aufbrüche von Zigarettenautomaten im Kreis Gifhorn

Wesendorf. Die Taten ereignen sich am Samstag und Sonntag in Wesendorf und Ausbüttel, am Sonntag in Rötgesbüttel. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Fälle von Aufbrüchen von Zigarettenautomaten registriert. In der Straße Katzenberg in Wesendorf und der Gifhorner Straße in Ausbüttel wurde am Samstag jeweils ein Zigarettenautomat aufgeflext und aufgebrochen. Die Zigaretten nebst Bargeld wurden entwendet. Am Sonntagmorgen wurde der gleiche Sachverhalt der Polizei von einem Hinweisgeber gemeldet. Diesmal war ein Zigarettenautomat am Bahnhof Rötgesbüttel betroffen. Die Schadenshöhe zu den Aufbrüchen steht bislang nicht fest, dürfte sich aber auf einige Tausend Euro summieren.