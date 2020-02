Brand im alten Krankenhaus Gifhorn – Drehleiter im Einsatz

Im alten Krankenhaus in Gifhorn hat es gebrannt.

Zu einem Brand im alten Krankenhaus in Gifhorn ist es am späten Samstagabend gekommen. Laut Angaben der Feuerwehr konnte das Feuer in der Bergstraße schnell gelöscht werden. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Wie es zu dem Brand im ungenutzten Gebäude kam, steht noch nicht fest. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Gebäude nach Glutnestern durchsucht

Zurzeit dauert der Einsatz noch an. Einsatzkräfte sind mit Atemschutz im Gebäude und durchsuchen es nach Glutnestern.

Im Einsatz war die Feuerwehr Gifhorn mit rund 30 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst. lh/dk