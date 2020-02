Brand im alten Krankenhaus Gifhorn – zwei Männer verdächtigt

Im alten Krankenhaus in Gifhorn hat es am Samstagabend gebrannt – war es Brandstiftung?

Gifhorn. Ein 26- sowie 16-Jähriger stehen laut Gifhorner Polizei mittlerweile in dringendem Tatverdacht, vor Ort ein Sofa in Brand gesetzt zu haben.

Am vergangenen Samstagabend war es im alten Krankenhaus Gifhorn in der Bergstraße zu einem Brand gekommen – unsere Zeitung berichtete.

Nach derzeitigem Polizei-Ermittlungsstand hatte sich an besagtem Abend eine Gruppe junger Leute zum „Chillen“ in dem leerstehenden Gebäudegetroffen. Ein 26-Jähriger aus Ummern (Wesendorf) und ein 16-Jähriger aus Gifhorn stehen nun in dringendem Tatverdacht, in diesem Zusammenhang ein Sofa in Brand gesetzt zu haben, heißt es seitens der Gifhorner Polizeiinspektion weiter.

Den andern Anwesenden ist es demnach nicht gelungen, die Tat zu verhindern. Als die Flammen auf das Gebäude übergriffen, flüchteten alle Beteiligten.

Lediglich eine verantwortungsbewusste 18-Jährige entschied sich, die Feuerwehr zu alarmieren, die einen größeren Schaden verhindern konnte.

Neben des Verdachtes der Brandstiftung, für welche sich die beiden jungen Männer verantworten müssen, wurde auch gegen alle Beteiligten ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiter an. red

