Verdi ist für Real Gifhorn zuversichtlich

Was bedeutet der Verkauf der 276 Real-Märkte von der Metro AG an den russisch geführten Finanzinvestor SCP für den Gifhorner Markt am Eyßelheideweg? In dem 1998 eröffneten und 2014 modernisierten Supermarkt arbeiten auf rund 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche knapp 200 Mitarbeiter. Aus Sicht des...