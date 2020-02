Knappe Wahl: Krok bleibt Gifhorns Kreisbrandmeister

Der alte ist der neue: Thomas Krok bleibt Kreisbrandmeister in Gifhorn. Die Wahl gegen den stellvertretenden Brandabschnittsleiter Süd, Wolfgang Dreinerth, bei der Dienstversammlung am Samstag in Isenbüttel entschied der Bromer mit 57 zu 50 Stimmen für sich. rs/ohs Eine ausführliche...