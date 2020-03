10 Corona-Verdachtsfälle in Gifhorn – 29 Menschen in Quarantäne

Die Zahl der Fälle mit einem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung ist auf 10 gestiegen. Am Montag waren es 7. Insgesamt sind 25 am Menschen aus dem Landkreis Gifhorn wegen Corona-Erkrankung getestet worden, tags zuvor waren es 14. Das teilte der Landkreis Gifhorn am Dienstag mit. Bei allen...