Brand im Kreis Gifhorn – Sachschaden und verletzter Feuerwehrmann

Die Feuerwehr in Gifhorn war am Samstagabend im Einsatz (Symbolbild).

Hardesse. In Hardesse (Gemeinde Meinersen) brannte am Samstagabend ein leerstehendes Haus. Laut Feuerwehr entstand hoher Schaden, ein Kamerad wurde verletzt.

Erheblicher Sachschaden ist beim Brand eines zurzeit nicht bewohnten Zweifamilienhauses in Hardesse (Gemeinde Meinersen) am Samstagabend entstanden. Das teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehrmann bei Brand in Meinersen leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte die Ehefrau des Besitzers gegen 19.45 Uhr bei einem Spaziergang mit ihren Hunden das Feuer in dem rund 200 Jahre altem Haus entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

„Als wir eintrafen schlugen im westlichen Teil des Gebäudes bereits Flammen aus dem Dach“, so Sebastian Wieshoff, stellvertretender Ortsbrandmeister von Ahnsen und Einsatzleiter. Die Einsatzkräfte begannen sofort, den Brand von Außen zu bekämpfen. Die Wasserversorgung stellte die Feuerwehr dabei durch einen Unterflurhydranten und einen Bohrbrunnen sicher.

Trupps unter schwerem Atemschutz im brennenden Gebäude

„Anschließend haben wir die Tür geöffnet und Trupps gingen unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor“, so Wieshoff weiter. Bei dieser Türöffnung verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand und kam zu Untersuchung ins Krankenhaus nach Gifhorn. Dieses konnte er aber nach einer kurzen Behandlung noch am Abend wieder verlassen.

Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Problematisch gestaltete sich die Nachsuche von Glutnestern in den Zwischendecken des alten Hauses. Nach knapp zwei Stunden war der Brand vollständig gelöscht.

B188 während des Einsatzes voll gesperrt

Knapp 90 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Ahnsen, Päse, Meinersen, Müden/Dieckhorst, Seershausen und Böckelse, der Bereitschaftsdienst der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gifhorn sowie zwei Mitglieder der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) des DRK-Kreisverbandes waren im Einsatz.

Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 188 voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Spezialisten werden diesen Anfang der Woche untersuchen.