Corona-Alltag: Wir suchen stille Helden aus Gifhorn

Das Coronavirus hält die Menschen derzeit weitgehend fern aus dem öffentlichen Leben. Bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Apotheken, Lebensmittel- und Drogeriemärkte ist alles geschlossen. Viele Menschen arbeiten von Zuhause aus. Und doch geht das nicht überall – entweder, weil es die Technik nicht zulässt, oder weil bestimmte Berufsgruppen weiter vor Ort sein müssen.

Wer hält die Stellung, während andere in die vier Wände ausweichen?

Ob Polizist, Krankenschwester, Feuerwehrmann, Zahnarzt, KFZ-Mechaniker oder Kassiererin: Es gibt viele, die die Stellung halten müssen. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Wer ist Ihr persönlicher Alltagsheld in der Coronazeit? Wer steckt all sein Herzblut rein, damit es anderen gut geht? Wer häuft Überstunden an, weil er die Regale auffüllt, damit sich die Kunden am Ende des Tages versorgen können? Und wer nutzt seine freie Zeit oder sogar die Zeit nach der Arbeit und setzt sich für Ältere und Schwächere ein, geht Gassi mit ihren Hunden oder erledigt Einkäufe für sie? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Schreiben Sie uns an redaktion.gifhorn@bzv.de.

Was schränkt Sie ein? Wie ist Ihr Alltag? Was entdecken Sie neu?

Dann soll es aber auch um Sie selbst gehen: Wie verbringen Sie eigentlich den Alltag in den eigenen vier Wänden? Mussten Sie ungewöhnliche Maßnahmen treffen, damit alle sicher sind? Wie halten Sie Kontakt zu Freunden oder Großeltern? Wo bestehen Schwierigkeiten und Herausforderungen in der neuen Situation für Sie und ihre Familie? Was machen Sie mit der neu gewonnen Zeit – Schrank ausmisten, Garten auf Vordermann bringen, Zimmer renovieren, joggen gehen? Wie erleben Ihre Kinder die schulfreien Wochen? Was ärgert Sie an den Vorkehrungen, was schränkt Sie ein? Wir freuen uns auf Ihre ganz persönlichen Geschichten und Fotos ebenfalls unter redaktion.gifhorn@bzv.de.