Trotz Corona: viele Blutspender kommen nach Isenbüttel

Im Zeichen des Coronavirus werden öffentliche Veranstaltungen überall abgesagt. Nicht so die Blutspendetermine. Beim turnusmäßigen Termin des DRK-Ortsvereins im Schulzentrum erschienen 125 Spender. Damit war der Zuspruch so groß wie zuletzt im Januar. So melden Sie sich für den täglichen...