Taxifahrer: Vom Kreis kommt nichts, der lässt uns verhungern

Schon am ersten unterrichtsfreien Tag wünschte sich Fabian Hoffmann, Taxi-Unternehmer in Gifhorn, nur eines: „Den Alltag zurück.“ Zu Beginn der Woche ging er mit seinem Betrieb in die Kurzarbeit, weiß nicht, wie viele der aktuell noch 38 Fahrer er künftig weiter beschäftigen kann, und mit seiner...