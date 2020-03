Frauen aus Weyhausen danken mit Herzen!

Da staunten Mitarbeiter und Inhaber einiger Geschäfts in Weyhausen und Jembke: Spätestens am Montagmorgen erwartete sie ein dickes, handgeschriebenes Dankeschön vor ihren Türen. Sina Schachel und Christiane Klose, beide aus Weyhausen, hatten sich am Sonntag auf den Weg gemacht, um mit Kreide eine motivierende und liebevolle Grußbotschaften vor den Geschäften zu hinterlassen.

Mit Kreide malten Sina Schachel und Christiane Klose, beide aus Weyhausen, ihr Dankeschön vor Bäckereien, Supermärkte, Apotheken und Post. Foto: Privat / BZV

„Danke für Euren Einsatz“ hieß es beispielsweise an der Post. Dazu mehrere Herzen – ein liebevolles Dankeschön, dass sie ebenso vor Bäckereien, Supermärkten, Apotheken und Arztpraxen malten.

Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose freute sich über die Aktion: „Eine ganz tolle Sache, die zwei junge Weyhäuser Mütter am Sonntag in Weyhausen und Jembke gemacht haben. Das ist eine super-tolle Sache, um all denen, die in dieser Situation für uns alle ihre Gesundheit riskieren, von ganzem Herzen Danke zu sagen.“