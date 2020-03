Stadt Gifhorn: Gewerbetreibende sollen Hilfe erhalten

Gifhorn. Die WisTa verschafft sich aktuell ein Bild davon, wer durch die Corona-Krise in Finanzsorgen geraten ist. Sie bittet um Meldungen per E-Mail.

Die Stadt Gifhorn will der Krise der heimischen Wirtschaft nicht tatenlos zusehen und prüft, welche Art von Hilfestellung sie den Unternehmen gewähren kann, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, heißt es in einer Mitteilung. Damit sich die Stadt ein Bild davon machen kann, vor welchen Problemen die einzelnen Betriebe stehen und welche Form der Hilfe sie benötigen, sind die Einzelhändler, Gewerbetreibende, Handwerker, Firmen und Gastronomen aufgerufen, sich bei der der städtischen Wirtschafts- und Stadtmarketing GmbH WiSta zu melden: E-Mail an info@wista-gifhorn.de. Die WiSta plant eine Plattform, auf der alle heimischen Dienstleister aufgelistet werden, die Onlinedienste, einen Hol- und/oder Bringedienst anbieten oder zusätzlich einen Internetshop haben.