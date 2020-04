Corona-Krise: Erste Insolvenzanträge im Kreis Gifhorn

Die coronabedingten Schließungen der Gaststätten trifft die ersten Gastronomen im Landkreis mit voller Wucht. Weil das Familienunternomen Roth in Isenbüttel die Folgen extrem zu spüren bekommt, hat es sich am vergangenen Donnerstag an die Amtsgerichte Gifhorn und Wolfsburg gewandt und vorläufig Insolvenz angemeldet. So melden Sie sich für den täglichen Corona-Newsletter an Der Antrag verfolgt das Ziel einer in Fachkreisen genannten...