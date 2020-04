Zweite Gifhornerin stirbt an Corona-Virus

Gute und schlechte Nachrichten liegen zurzeit dicht beieinander. Am Karfreitag teilte der Krisenstab des Landkreises mit, dass eine zweite Frau aus dem Kreis Gifhorn an einer schweren Corona-Infektion gestorben ist. Zugleich sind die Infektionszahlen seit Mittwochabend, also seit zwei Tagen, stabil...