800 Meter Osterhoffnung in Neudorf-Platendorf

Kirchen dicht an Ostern. Die evangelische Thomaskirche und die baptistische Freikirche in Neudorf-Platendorf setzten auf die vielfach genutzt Online-Alternative noch einen drauf. Außer ins Internet gingen Pastorin Sandra Schulz und Pastor Matthias Mrosk auch vor die Tür und plakatierten 800 Meter Osterhoffnung entlang der Dorfstraße. Die Strecke zwischen beiden Gotteshäusern überbrückten neun große Plakate an Laternen.

Gläubige konnten damit ihre persönliche Osterandacht feiern. Gedanken und Interpretationen zu den Motiven hatte Pastorin Schulz für die Kirchen-Homepage formuliert. Die ersten drei Motive gab es schon für die Karfreitagsliturgie. Der Bilderbogen war aber nicht vorrangig als Kreuzweg gedacht, sondern gewissermaßen als Rettungsweg mit einem Schwerpunkt auf der österlichen Auferstehung. Die Botschaften setzten auf große Worte: Nicht allein! Licht im Dunkeln. Hab keine Angst. Gott liebt dich – so einfach, so klar.

Die starken Bildmotive dazu, auch im Vorbeifahren aus dem Auto erkennbar, hatte Schulzes Vater gestaltet, Diakon Waldemar Schmalz aus Solingen. Pastor Mrosk hatte als Online-Ergänzung die Passionsgeschichte mit verschiedenen Stimmen und Musik ins Netz gestellt. Er sagte beim Fototermin Ostersonntag: „Alle sehnen sich nach Auferstehung. Wir kommen damit zu den Menschen.“

Die ganze Aktion brachte die ohnehin häufig kooperierenden Platendorfer Kirchen noch näher zusammen. Damit alles klappte, brauchte es Teamwork. Annika Dieckmann besorgte von der Firma Wolf die Hartfaserplatten, auf denen die Plakate für die Laternenmontage befestigt wurden. Die Gemeinde Sassenburg gab ihr Ok. Anett Fritsche half und verlängerte die Aktion mit einem Hinweis bis nach Triangel, damit die gute Idee sich im weitläufigen Kirchensprengel herumsprach. Die Triangeler Motive steuerte Gabriella Mrosk bei. Gemeindevorsteher Lutz Walter wiederum besorgte den Stoff für die roten Schals an den Laternen zwischen den Plakatstandorten. Deren Symbolik: Wir vermissen außer den Gottesdiensten auch das gesellige Osterfeuer mit seinem Licht im Dunkel.