Neue Rabattchance für Gifhorner Beitragszahler

Die Stadtverwaltung will die Höhe der Anliegerbeiträge für den Ausbau von Laubberg und Wasserturm sowie für drei weitere Projekte erneut überprüfen. Maßstab ist die Belastung mit Durchgangsverkehr über reine Anliegerfahrten hinaus.

Gifhorn. Die Stadt will im Sinne der Anlieger überprüfen, ob fünf ausgebaute Straßen zur Kategorie mit starkem innerörtlichen Durchgangsverkehr zählen.

Besteht doch noch eine Chance für die Anwohner von fünf jüngst beitragspflichtig ausgebauten Gifhorner Straßen, finanziell glimpflicher davonzukommen? Die Stadt teilte auf Anfrage mit, „bereits in der vergangenen Woche mit den Anliegern des Straßenzugs „Am Laubberg/Am Wasserturm“ kommuniziert zu haben, also noch in der Woche des Ratsbeschlusses, der keine Rückwirkung der aufgehobenen Beitragssatzung zuließ.

Damit wäre die Verwaltung einer Initiative der AfD-Ratsfraktion zuvorgekommen, die mit Datum vom 21. April beantragt, zumindest noch einmal zu überprüfen, in welche Nutzungskategorie jene Straßen fallen, deren Beitragsbescheide noch nicht verjährt sind. Der Ansatz: Reine Anliegerstraße werden mit 75 Prozent Beitragspflicht belegt. Straßen mit starkem innerörtlichem Verkehr kosten die Anwohner nur 50 Prozent Beitrag. Solch einen Rabatt hatte für die Maschstraße Anwohner Dirk Hoffmann nach einer Verwaltungsgerichtsklage über einen Vergleich erstritten. Laut Stadt-Sprecherin Annette Siemer hat die Verwaltung den Anliegern von Laubberg und Wasserturm mitgeteilt, „dass die Stadt die Einordnung der beiden Straßen als Anliegerstraße oder Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr noch einmal prüfen“ werden. Dazu werde es eine „weitere, differenziertere qualitative Zählung“ geben, sobald die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufgehoben seien. Siemer: „Nur wenn alle Angebote beim DRK und im Gesundheitszentrum wieder verfügbar sind und der Verkehr wieder normal fließt, können wir von einer repräsentativen Zählung sprechen.“ Siemer bestätigte die Fragestellung unserer Zeitung, dass es sich bei Teilen des Verkehrs auf der Strecke um Anliegerverkehr zum DRK-Zentrum handele: „Deswegen bezahlt das Rote Kreuz einen viel höheren Beitrag zum Straßenausbau als der Eigentümer eines Einfamilienhauses und zwar auf der Basis der Berechnung nach Grundstücksfläche, vier Geschossen und dem Gewerbezuschlag wegen des erhöhten Ziel- und Quellverkehrs.“ Das Gesundheitszentrum an der Einmündung zum Alten Postweg als Anlieger der Erschließungsanlage zahle auf derselben Berechnungsbasis ebenfalls mehr. Die Stadt rechnet vor: „Diese beiden Anlieger vermindern den Faktor für alle abzurechnenden Grundstücke erheblich. Er liegt an Laubberg und Wasserturm bei 7,71 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche.“ Grundsätzlich gelte: Ein höheres Verkehrsaufkommen an sich macht eine Anliegerstraße noch nicht zu einer Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr. Deshalb sollen die Verkehrsflüsse noch einmal genauer untersucht werden. Auch die Projekte Kirchweg, Moorweg und Wacholderweg würden auf ihre Einstufung überprüft. Auf Nachfrage teilte die Stadt mit, Verwaltungsgerichtsverfahren, die sich auf die Einstufung von Straßen beziehen, seien nicht bekannt.