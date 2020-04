Der Landkreis hat den Schulen in einem dreiseitigen Papier konkrete Empfehlungen für Hygienestandards für den Neustart ab kommenden Montag an die Hand gegeben – das Dokument, das den Leitfaden des Kultusministeriums zur Eindämmung der Corona-Infizierungen ergänzen soll, liegt der Redaktion vor.

Daraus geht unter anderem hervor, dass zum Beispiel Klassenverbände möglichst die ganze Zeit für sich bleiben sollten – auch in den Pausen – und nicht etwa neue Gruppen mit Schülern aus verschiedenen Klassen gebildet werden sollen. So bleibe eine Infektionskette innerhalb einer Klasse. Auch solle es feste, dokumentierte Sitzordnungen geben, damit das Gesundheitsamt im Infektionsfall nachvollziehen kann, wer in der Nähe von wem gesessen hat.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

„Eine generelle Maskenpflicht besteht zurzeit nicht“, heißt es im Papier. Aber es werde den Schulleitungen empfohlen, den Schülern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer Textilbarriere nahe zu legen, und zwar im Schulgebäude und auf den Pausenhöfen. „Im Unterricht ist das Tragen aufgrund der geltenden Abstandsregelungen nicht erforderlich.“ Die nötigen Masken würden jedoch nicht gestellt, die müssten sich die Schüler selbst herstellen oder erwerben.

Das Händewaschen mit kaltem Wasser sei ausreichend, entscheidend sei Verwendung von Seife, schreibt der Kreis. In allen Toilettenräumen müssten ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Stoffhandtücher zum mehrmaligen Gebrauch seien nicht erlaubt, auch Gebläsetrockner seien „nicht zulässig und zu deaktivieren“. Lehrkräfte haben laut Empfehlung in den Pausen darauf zu achten, dass sich „nicht zu viele“ Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten – eben je nach Raumgrößen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Desinfektionsmittel gibt es nur für Mitarbeiter und für Reinigungskräfte, nicht für Schüler. Gerade bei Jüngeren bestehe bei unsachgemäßer Anwendung Vergiftungsgefahr.

Zusätzlich zur normalen Reinung am Ende des Unterrichts sollen Tageskräfte dreimal während des Schulbetriebs desinfizierende Reinigungen vornehmen: an allen Hauptkontaktflächen in den Zugängen, Fluren, sanitären Anlagen, Treppen und im Verwaltungsbereich, also zum Beispiel an Tür- und Fenstergriffen, Türblättern, Handläufen, Kopierer und Drucker. Das gelte insbesondere nach Raumwechseln von Klassen. Ansonsten heißt es: Räume so oft wie möglich lüften, bei Ankunft Hände waschen, und auch an der Bushaltestelle den nötigen Abstand bewahren.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Landrat Andreas Ebel findet nun, „dass die Schulen gut vorbereitet sind“, antwortet er auf Nachfrage unsere Zeitung. Mit den Schulleitungen und dem Gebäudemanagement seien die Kreismitarbeiter in einem guten Austausch.