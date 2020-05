Die Spielplätze in Gifhorn sind wieder geöffnet

Seit dem heutigen Mittwoch gehören die Absperrbänder an den öffentlichen Spielplätzen der Vergangenheit an.

Ab sofort können die Spielplätze von den Kindern wieder in Beschlag genommen werden. Die Absperrbänder haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am heutigen Mittwoch entfernt. Mit der Freigabe der Spielplätze setzt die Stadt die neue Verordnung des Landes Niedersachsen um. Allerdings gilt es, ein paar Vorgaben zu beachten: Nur Kinder bis zum 12. Lebensjahr dürfen die Spielplätze nutzen. Und sie müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der darauf achtet, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. In den nächsten Tagen werden dazu Hinweisschilder an den Spielplätzen angebracht. Ein spezielles Hygienekonzept brauchen Spielplätze nicht. Die Mitarbeiter der Jugendförderung werden stichprobenartig die Spielplätze aufsuchen und die Einhaltung der Regeln im Blick haben.