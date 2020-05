Motivationscoach Damian Richter veröffentlicht erstes Buch

Gifhorn. In „Go“ gibt der Gifhorner Tipps und nennt Beispiele, wie jeder jetzt die Ärmel hochkrempeln und den Weg in ein erfülltes Leben gehen kann.

Eine Beziehung, die schon lange zum Scheitern verurteilt ist, ein Job in einer Branche, die gar nicht zu einem passt, Aufgaben auf der Arbeit ausführen, statt selbst den Takt anzugeben – wohl jeder hat sich im Leben schon einmal die Frage gestellt: ist das, was ich tue, richtig für mich? Wonach ich immer gestrebt habe, wofür ich brenne, worin ich erfüllt bin?

Der Gifhorner Motivationscoach Damian Richter kennt solche Selbstzweifel – und nicht nur wegen seiner langjährigen Berufserfahrung, sondern nicht zuletzt durch seine persönliche, dramatische Lebensgeschichte weiß der 43-Jährige: zum Ärmelhochkrempeln und den Aufbruch in ein neues, erfülltes Leben ist es nie zu spät.

Wie es gelingt, Mut zu fassen und die Stolpersteine auf dem Weg dorthin beiseite zu räumen, berichtet der Gifhorner in seinem ersten Buch mit dem Titel „Go! – Der Startschuss in dein neues Leben“. Die Idee zu dem 288 Seiten langen Werk sei vor zwei Jahren entstanden, berichtet Richter – in den vergangenen drei Monaten habe er aber auf Hochtouren an der Fertigstellung gearbeitet.

Richter gibt Online-Seminare und tritt im Rahmen seiner Live-Coachings „Level up your life“ vor hunderten von Leuten in ausverkauften Hallen auf der Bühne auf. „Es kamen nach den Workshops und Trainings immer wieder Fragen, ob ich auch was zum Nachlesen zum Mitnehmen habe. Ich habe immer versprochen: ich schreibe bald ein Buch. Jetzt war es soweit.“ Jetzt, wo das Corona-Virus ohnehin für so manchen Veränderung mit sich bringt, jetzt, wo die Menschen Zeit haben, nachzudenken.

Die eigene Intuition stärken, Selbstbewusstsein aufbauen, Selbstzweifel vertreiben, wirkungsvolle Techniken nutzen, um sich zu motivieren und den inneren Schweinehund zu besiegen – in sieben Kapiteln beschreibt Richter, baut Beispiele ein und schildert seine eigenen Erfahrungen – ganz konkret, ohne Blabla, wie er selbst sagt.

Denn die haben es in sich: Mit Ende 20 war der Gifhorner extrem erfolgreich. Doch dann der tiefe Fall: Ein Mitarbeiter, der Zugriff auf die Gelder hatte, plünderte das Konto, alles Geld der Investoren war futsch, der Ex-Mitarbeiter wanderte hinter Gitter. Richter saß auf einem Schuldenberg von über 8 Millionen Euro. Schnell kamen das Getuschel und die Schlagzeilen. „Das war die schmerzhafteste Zeit in meinem Leben.“ Damals sah er aus lauter Verzweiflung nur einen Ausweg: Selbstmord. Als das nicht gelang, erreichte der Gifhorner seinen absoluten Tiefpunkt – und merkte: ich muss mich aufraffen. Er befreite sich aus der Opferrolle, betrogen worden zu sein, und erkannte: ich bin selbst für das Scheitern verantwortlich, habe nicht auf meine eigenen Vater gehört, der Steuerberater war. Seit 2010 erzählt er diese Geschichte.

So drastisch muss niemand fallen, um ein Aha-Erlebnis zu bekommen. „Was die meisten Leute abhält, ein Risiko einzugehen, ist die Angst vor Ablehnung und Verlust, vor der eigenen Größe. Sie halten an Gewohntem fest.“ Mutig zu sein und sich zu trauen, habe auch viel mit Selbstliebe und dem eigenen Selbstwert zu tun. Wie das gelingt, verrät der zweifacher Familienvater in „Go!“.