Das Betreuungsteam „Der grüne Faden“ mit Sergej Eisner (links) bietet seit dem 1. April 2020 auch Entlastungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Haus und Garten an.

Gifhorn. Sergej Eisner führt in Gifhorn einen Betreuungsservice. Die Entlastungsleistungen werden von der Pflegekasse erstattet.

„Der grüne Faden“ bietet Hilfe für Senioren in Haus und Garten

Seit dem 1. April besitzt das Team „Der grüne Faden“ in Gifhorn die landesrechtliche Anerkennung im Sinne des 11. Sozialgesetzbuches (SGB) für Entlastungsleistungen – und darf diese direkt mit den Pflegekassen abrechnen.

Das Unternehmen wurde am 1. Oktober 2019 mit fünf Mitarbeitern gegründet und soll nach Bedarf erweitert werden. Startup-Unternehmer Sergej Eisner hat damit in Gifhorn und Umgebung die Möglichkeit, verlässliche Hilfe bei Hausmeisterarbeiten, Garten- und Rasenpflege, Straßen-/Winterdienst, üblichen Reinigungsarbeiten im Haushalt, Wäschepflege, Treppenhausreinigung, Haustierversorgung und Entrümpelung des Kellers oder des Dachbodens anzubieten. Dafür steht ihm ein geschultes Team zur Verfügung, das natürlich auch nach den derzeitigen Corona-Vorschriften arbeitet.

Anlass für die Gründung seines Unternehmens war, dass der Pflegedienst bei älteren Menschen die genannten Arbeiten in der Regel nicht mit übernimmt. „In Zusammenarbeit mit den Pflegediensten decken wir solche Leistungen ab sofort ab“, so Eisner. Der frühere Personalleiter eines mittelständischen Unternehmens und seine Teamleitung haben das Alleinstellungsmerkmal erkannt und möchten die hilfsbedürftigen Senioren bei den anstehenden vielfältigen Aufgaben unterstützen, zumal die Entlastungsleistungen von der Pflegekasse erstattet werden. Zusätzliche haushaltsnahe, private Dienstleistungen können aber auch über das Unternehmen abgerechnet werden.

Das geschulte Personal ist nach einer Ausbildung auf die Anforderungen vorbereitet worden und kann die Wünsche der Senioren und deren Familien fachgerecht erfüllen.

Für Rückfragen und weitere Information steht das Betreuungsteam von „Der Grüne Faden“ jederzeit zur Verfügung: In Gifhorn an der Fallerslebener Straße 31, telefonisch unter (05371) 7500474, per E-Mail unter eisner@gruene-faden-betrreuung.de oder im Internet unter www.gruene-faden-betreuung.de.