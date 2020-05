Das Artenschutzzentrum Leiferde hat wieder geöffnet

Bärbel Rogoschik freut sich sehr, denn die Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde hat gleich mehrere gute Nachrichten zu vermelden: Zum einen dürfen seit Montag wieder Besucher auf das Gelände, zum anderen scheint das Artenschutzzentrum die Corona-Pandemie auch finanziell zu überstehen.

„Ich habe immer sehr vorsichtig den Haushaltsplan aufgestellt, um nicht zu sagen: super vorsichtig. Außerdem wurde alles versucht, um Spenden einzusammeln, damit es weiter geht. Gleich zu Beginn der Pandemie habe ich einen Hilfe-Antrag bei der N-Bank gestellt, der bewilligt wurde und wir erhielten 9000 Euro. Da war ich sehr überrascht und ebenso beruhigt“, erklärt die Diplom-Biologin.

Ein großes Loch hatte die Absage des beliebten Storchenfestes in die Kasse gerissen. Zumal die Einnahmen, für die die normalerweise rund 5000 Besucher sorgen, schon investiert waren. „Das Geld fließt immer in Projekte. Wir wollten damit die bereits ausgeführte professionelle Neugestaltung des Reptilienraumes bezahlen“, erläutert Bärbel Rogoschik. Eine Alternative zum Storchenfest gebe es in diesem Jahr nicht mehr, was doppelt schade sei, da gleichzeitig das 40-jährige Bestehen des Artenschutzzentrums gefeiert werden sollte.

Nun hoffen die Nabu-Mitarbeiter auf einen möglichst regen Besuch in Leiferde, der natürlich unter den gegebenen Corona-Vorschriften stattfinden muss. Mundschutz ist in dem Freigelände nicht erforderlich. Grünes Licht für die Wiedereröffnung habe sie vom Ordnungsamt erhalten, was aufgrund von anhaltenden Problemen mit der Telefonanlage nicht so einfach gewesen sei.

Zu den Attraktionen des Artenschutzzentrums gehören unter anderem die drei besetzten Storchennester, die Gäste gerne beim Picknick auf der Wiese oder auf den Sitzbankkombinationen beobachten könnten. Bärbel Rogoschik: „Ich glaube, viele Leute möchten einfach mal was anderes machen und haben durch die Corona-Pandemie mehr als sonst Bekanntschaft mit der Natur gemacht.“ Das hatte allerdings erhebliche Folgen für das Artenschutzzentrum, „denn Jogger, Fahrradfahrer oder Wanderer hätten alles aufgelesen, was nicht bei drei auf den Bäumen war“, berichtet die Leiterin. Somit lautete für den Nabu ein Fazit der Corona-Krise: Viel Arbeit – wenig Geld.

Geld wiederum erhoffen sich die Naturschützer auch vom Verkauf der gebastelten Nistkästen. Der Kauf mache durchaus noch Sinn, da viele Vogelarten mehrfach brüteten. Der Storchen-Nachwuchs in den Nestern sei indes schon relativ groß, da er früh geschlüpft sei. Laut der Leiterin ist dies ein schöner Vorteil, da jetzt schon Mäuse auf der Speisekarte stünden. Die Wiesen sind gemäht und aktuell würden die Störche noch ausreichend Nahrung finden. Zudem wecke der angekündigte Regen die Hoffnung auf ein verbessertes Nahrungsangebot für die Störche.