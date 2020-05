Feuerwehr rettet zwei Wohnhäuser in Wagenhoff vor den Flammen

Der Gifhorner Polizei-Brandexperte Eberhard Hohmann lobt am Montag die Freiwilligen Feuerwehren Wesendorf, Wahrenholz und Westerholz: „Durch das gute, taktische Vorgehen wurden in Wagenhoff zwei Wohnhäuser gerettet.“ Die waren am Sonntag von Flammen bedroht, als gegen 15.10 Uhr in der Neuen Straße eine Laube und zwei Garagen Feuer fingen. „Insgesamt waren acht Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz, der um 17.30 Uhr beendet war“, erläutert der Wesendorfer Ortsbrandmeister Torsten Winter. Der Brand habe im Bereich eines Schuppens angefangen und dann auf die zwei Garagen übergegriffen. In denen hätten sich unter anderem Werkzeuge, Gartengeräte sowie Brennholz befunden, teilt der Wesendorfer Ortsbrandmeister Florian Schilling mit. Die Polizei ermittelt, geht derzeit aber nicht von Brandstiftung aus. Sie beziffert den Schaden auf rund 40.000 Euro.

