Auszahlungen per Geldautomat und das bargeldlose Zahlen mit Sparkassen-Card sind am Himmelfahrtswochenende eingeschränkt, wenn die fusionierte Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ihre EDV zusammenführt.

Gifhorner kommen am Wochenende nicht ans Konto

Kunden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg müssen sich am Himmelfahrtswochenende auf Einschränkungen einstellen. Das fusionierte Institut nutzt das verlängerte Wochenende, um die Datenbestände seiner 225.000 Kunden zusammenzuführen.

Die Sprecherinnen Johanna Crolly und Alexandra von der Brelje erklärten, worauf Nutzer achten müssen: Das Online-Banking funktioniert von Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 25. Mai, nicht. Geldausgabeautomaten sind dann nicht durchgängig in Betrieb. Die Zahlfunktion der Sparkassen-Card, mundartlich noch als EC-Karte bekannt, ist nicht durchgängig gegeben. Von der Brelje: „Im Zweifel muss man damit rechnen, dass es nicht geht.“ Die zwei Alternativen bei Geldbedarf am Wochenende: Rechtzeitig vorher genug Bargeld ziehen. Oder eine Kreditkarte zum Bezahlen nutzen.

Für Gifhorner und Wolfsburger Kunden der früheren Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg läuft Crolly zufolge ab Montag früh alles unverändert weiter. Das hiesige Institut ist das aufnehmende Unternehmen. Alles bleibt beim Alten: Bankleitzahl, IBAN, BIC-Code, Kontonummern. Auch die Internetfiliale behält ihre im vergangenen Jahr eingeführte Adresse www.sparkasse-cgw.de. Wer gerne mit dem Sparkassen-Dialogcenter telefoniert, ruft wie gehabt unter (05371) 81499999 an. Für Celler Kunden tut sich da mehr, doch das muss Nutzer im Kreis Gifhorn und in der Stadt Wolfsburg nicht kümmern – sofern am Montag alles stabil läuft.

Doch davon sind Alexandra von der Brelje und Johanna Crolly nach zwei erfolgreichen Testläufen in den vergangenen Wochen überzeugt. 150 Mitarbeiter der Sparkasse und weitere 300 des Frankfurter EDV-Dienstleisters Finanz-Informatik führen binnen 72 Stunden Software und Daten zusammen. Brelje: „Es ist der zweite Teil unserer Sparkassen-Hochzeit. Der letzte große Schritt, damit die Fusion Ende Juni im Zeitplan abgeschlossen werden kann.“

Joanna Crolly beschreibt die technischen Prozesse so: „Es ist wie eine riesige Landkarte, auf der wir alle Produkte abarbeiten.“ Jedes einzelne Kundenkonto mit Daten und Karten werde ebenso übertragen wie die Funktionen der Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdrucker. „Alles wird von Celler Rechnern in die Gifhorner Systeme übertragen.“

„Ein Riesenakt“, muss Sprecherin von der Brelje selbst staunen. „Das ist wirklich noch mal eine heiße Phase.“ Deswegen lasse sich der Anspruch der Sparkasse, dass die Kunden von der Fusion möglichst wenig bemerken sollten, am Himmelfahrtswochenende nicht ganz durchhalten.

Komme es am Wochenende bei Nutzern doch zu Problemen, sei das Dialog-Center auch am Wochenende von 10 bis 18 Uhr erreichbar. „Und Montag geht alles wieder.“ Speziell die Homepage mit allen Funktionen ändere sich in Gifhorn ebenso wenig wie die mobile App.

BLZ: 26951311

BIC: NOLADE21GFW

Internet: sparkasse-cgw.de