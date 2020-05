Auch an Christi Himmelfahrt gilt es, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Deshalb haben Stadt, Landkreis und Polizei ein Grill-, Picknick- und Alkoholverbot auf den Schlosswiesen und am Tankumsee erlassen.

Gifhorn. Um weitere Corona-Infektionen so weit wie möglich zu verhindern, sind Feiern auf den Schlosswiesen und am Tankumsee dieses Mal verboten.

Vatertag muss in Gifhorn ohne Picknick stattfinden

Stadt, Landkreis und Polizei weisen darauf hin, dass auch an Christi Himmelfahrt Regeln gelten, mit denen eine Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden soll: Auf den Schlosswiesen und am Tankumsee sind Picknick, Grillen, offenes Feuer sowie das Mitführen von Glasflaschen und Alkohol verboten – und zwar von Mittwoch, 12 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr. Außerdem muss man zu haushaltsfremden Personen 1,5 Meter Abstand einhalten. Die sonst üblichen Picknicks und Bollerwagen-Touren müssen also dieses Mal ausfallen. Die Polizei wird die Einhaltung dieser Regeln überwachen.