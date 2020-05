Unfall mit Fahrerflucht in Wittingen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Unfall mit Blechschaden und Fahrerflucht in Wittingen in der Straße Am Markt.

Am Mittwoch, 20. Mai, beschädigte ein Fahrzeug zwischen 9:55 und 10:25 Uhr einen grauen VW Golf Kombi, der in Wittingen in der Straße Am Markt vor der Ratsapotheke geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den VW am hinteren linken Kotflügel und an der Fahrertür, anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zum Verursacher, zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter (05831) 252880 bei der Polizei Wittingen zu melden.